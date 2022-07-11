Обвал валюты продолжится: эксперты сообщили, что станет с рублем и долларом летом

По словам специалистов, высказывание руководителей финансово-экономического блока правительства, что справедливый и комфортный для экономики курсовой диапазон — 70–80 рублей за доллар, пока не сбывается. Доллар не стоит 70 рублей и не будет столько стоить в ближайшее время.

«Дальнейшее падение обменного курса рубля в ближайшие недели или даже месяц выглядит маловероятным. Конъюнктура на рынке энергоносителей остается чрезвычайно благоприятной, что на фоне сохраняющихся проблем с логистикой импорта говорит о сохранении высокого профицита платежного баланса России.

Так что в ближайшие недели курс российской валюты скорее будет оставаться возле отметок в 62-63 рубля за доллар США. А при дальнейшем росте цен на энергоносители нельзя исключать и откат обратно к 50-53 рублям за единицу американской валюты», — пояснил Алексей Федоров, аналитик TeleTrade.

При этом доллар может стоить и 70 рублей. Но такие показатели возможны только в ближайшем полугодии, но никак не в июле.

«Подскок доллара к 65 рублям мы уже видели в четверг, 7 июля, а всего за последнюю неделю «американец» и «европеец» смогли отбить по 30% своих потерь у рубля», — пояснил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», пишет «МК».

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Напомним, что недавно снова повысились цены на услуги ЖКХ. Однако эксперты предупреждают, что в следующем году цены станут еще выше.

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