Обувные магазины Crocs вернулись в Россию, задрав цены

Американский производитель обуви Crocs возвращается на российский рынок. Ранее они заявляли о приостановке своей работы на территории РФ.

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Часть магазинов марки уже открыли свои двери для отечественных покупателей. В частности, в Москве — в торговых центрах «Метрополис» и «Афимолл».

Ассортимент обуви остался в магазинах тот же, однако цены стали выше, чем до закрытия. При этом офсайт Crocs в России все еще остается нерабочим.

Источник: «РИА Новости»