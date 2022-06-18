«Обстоятельства непреодолимой силы»: почему старший сын Жириновского не пришел на похороны отца

Год назад Владимир Жириновский практически перестал общаться со своим родным сыном Игорем Лебедевым. Работая в одной партии, они не сошлись во взглядах, из-за чего наследник видного политика решил отойти от дел.

В итоге Лебедев даже не пришел на могилу отца, а до этого поменял имя, фамилию и отчество на Гарсия Давида Александровича.

Внебрачный сын Жириновского считает, что Игорь так и не смог простить отца, который не возлагал на него особых надежд на поприще политики. «Бог ему судья», - сказал Олег Эйдельштейн в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1».

А вот внебрачная дочь Владимира Жириновского уверена, что ее старшему брату что-то помешало прийти проводить отца в последний путь.

«Должны быть обстоятельства непреодолимой силы, чтобы сын не приехал на похороны своего отца, который дал ему все – от факта рождения до всего остального. Форс-мажор. Думаю, если бы их не было, Игорь был бы здесь с самого начала. И в больнице, и раньше», - поведала Анастасия Боцан-Харченко.

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