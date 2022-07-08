«Общие интересы у них»: Бузовой посоветовали выйти замуж за Лепса

Блогер Лена Миро, узнав, что Ольга Бузова вовсе не собирается весной замуж за некоего влиятельного политика (об этом рассказала на одном из шоу Tatarka FM), решила помочь певице. И попросила подписчиков в своем ЖЖ накидать ей варианты, кто сгодится в женихи знаменитой блондинке.

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Поступило немало любопытных вариантов. Например, предложили разведенного Лепса. «Лепс! Свободный и подтянутый. И общие интересы у них с Оленькой», — написали в комментариях.

«Реальный вариант для Оли — это Олег. Пусть Настьке Волочковой звякнет», «А может Разин? Он женат? Хочется наказать его Бузовой», «Тимати. Чтобы Симона упала в обморок от счастья», «Киркоров в перьях будет прекрасной пассией», «Курбанчик свободен вроде, ну или чуть подождать и Мамаев освободится. Прилучный, вроде, тоже на свободе, хобби у них общее, наверняка», — также набросали вариантов Бузовой.

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