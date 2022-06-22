«Образец актерского мастерства»: президент поздравил Наталью Варлей с юбилеем

22 июня свой день рождения отмечает советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей. В 2022 году у нее юбилей – 75 лет.

С такой знаменательной датой звезду «Кавказской пленницы» поздравил и президент России Владимир Путин.

«Вы успешно реализовали свой талант в различных творческих профессиях, но поистине всенародное признание снискали ваши блистательные, незабываемые работы в кино, которые и сегодня служат образцом актерского мастерства. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия и, конечно, удачи во всех начинаниях», - говорится в поздравительной телеграмме главы государства на сайте Кремля.

Напомним, у Натальи Владимировны более 40 ролей в кино, в том числе в таких картинах, как «Вий» (1967), «12 стульев» (1971), «Гостья из будущего» (1984) и «Волкодав из рода Серых Псов» (2006). Также она отметилась как актриса дубляжа, телеведущая, поэтесса, артистка цирка и в других амплуа.

Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям кинозвезды.

Смотрите также