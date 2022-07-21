Образ с изюминкой: Ольга Бузова в платье с прозрачной юбкой козырнула фигурой на съемках

Телеведущая уже месяц находится в Африке. К финалу шоу она припасла монохромный дерзкий лук.
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что намерена и дальше удивлять публику. Артистка всегда подбирает яркие образы для красных дорожек.

Она снимается в разных шоу и продолжает выступать на сцене. В свои 36 лет звезда не перестает наряжаться и работать над фигурой.

Этим летом Ольга улетела в Африку. Она находилась на съемках проекта целый месяц. Телеведущая взяла с собой множество нарядов. Она носила как легкие летние платья, так и шорты, юбки, комбинезоны. 

На этот раз Бузова решила похвастаться очередным нарядом. На 30-й день работы она припасла черное платье в стиле спорт-шик с изюминкой. Прозрачная юбка и декольте, будто обмотанное лентой, подчеркнули ее фигуру. Ольга собрала волосы в пучок и сделала две косички. Она покрасовалась перед зеркалом. 

«Крайний день съемок, грустно — жесть! 30 дней я показывала вам себя в это зеркало. Это уже как традиция», — отметила звезда.

Поклонники отметили, что это один из самых лучших образов. Артистка получила множество комплиментов. К слову, многим интересно, кто стал участниками шоу в этом сезоне. Скорее всего, премьера состоится осенью. 

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«Ой, даже не узнала», «Выглядишь роскошно», «Это круто», «Слов нет», «Какое платье», «Твой стиль», «Ну тут такая яркая, черный подчеркнул твои черты», — стали писать подписчики.

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