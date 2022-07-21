Образ с изюминкой: Ольга Бузова в платье с прозрачной юбкой козырнула фигурой на съемках

Ольга Бузова уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что намерена и дальше удивлять публику. Артистка всегда подбирает яркие образы для красных дорожек.

Она снимается в разных шоу и продолжает выступать на сцене. В свои 36 лет звезда не перестает наряжаться и работать над фигурой.