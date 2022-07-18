«Обожаю себя неидеальной»: молодая жена Николаева выставила напоказ все свои морщины

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе более десяти лет. Именно знакомство с композитором помогло провинциалке появиться на большой сцене. Несколько лет назад Юлия решила, что хочет быть актрисой. А недавно она получила диплом ГИТИСа.
Накануне Проскурякова решила сменить имидж. Теперь она блондинка. В новом образе артистка предстала в свежей фотосессии.
Юлия Проскурякова. Фото: t.me/YuliaProskyriakova
«Теперь я блондинка. Новая актерская фотосессия в новом образе, пока привыкаю. Без ретуши и фотошопа, обожаю себя именно такой, неискусственной и неидеальной! Так что всем тем, кому нравится искать недостатки - вы их легко найдете», - написала Проскурякова.
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Напомним, Проскурякова родила Николаеву дочь Веронику. В этом году малышка впервые пойдет в школу.