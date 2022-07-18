«Обожаю себя неидеальной»: молодая жена Николаева выставила напоказ все свои морщины

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе более десяти лет. Именно знакомство с композитором помогло провинциалке появиться на большой сцене. Несколько лет назад Юлия решила, что хочет быть актрисой. А недавно она получила диплом ГИТИСа.

Накануне Проскурякова решила сменить имидж. Теперь она блондинка. В новом образе артистка предстала в свежей фотосессии.