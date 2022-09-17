«Обожаемый!»: сменившая имидж Ирина Пегова показала мужчину

Звезда театр и кино Ирина Пегова на днях показала своим поклонникам в Сети, какие перемены случились в ее жизни. Актриса, долгое время бывшая блондинкой, отныне теперь – русоволосая красавица.

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А в новой публикации Пегова показала мужчину, с которым у нее очень теплые отношения. Актера Павла Деревянко звезда рада была видеть и написала об этом под фотографией.

«Обожаемый! Рада встрече! Больше, чем рада!» - подписала снимок актриса.

Судя по всему, Пегова и Деревянко снимаются в новом проекте, который раскрывать пока не имеют права. Зато внешность актрисы и ее партнера поклонники оценили.