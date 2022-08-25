«Обойдутся»: Певцов прокомментировал вероятность возвращения сбежавших звезд

В конце зимы, с началом определенных мировых событий, некоторые звезд шоу-бизнеса сбежали из России. Так, в Латвию перебралась Чулпан Хаматова, в Израиль – Максим Галкин и Алла Пугачева, во Францию – Рената Литвинова и Земфира.
Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов считает, что тем, кто уехал за пределы России, не стоит давать второй шанс.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Второй шанс на что? На те же рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки? Обойдутся», — цитирует Певцова «Общественная служба новостей».