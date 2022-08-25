«Обойдутся»: Певцов прокомментировал вероятность возвращения сбежавших звезд

В конце зимы, с началом определенных мировых событий, некоторые звезд шоу-бизнеса сбежали из России. Так, в Латвию перебралась Чулпан Хаматова, в Израиль – Максим Галкин и Алла Пугачева, во Францию – Рената Литвинова и Земфира.

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов считает, что тем, кто уехал за пределы России, не стоит давать второй шанс.