Оборачивался, тряс кулаками: Галкин заговорил о том, что на него могут напасть в России (видео)

Максим Галкин заявил о возвращении в Грязь перед латышами.
Максим Галкин.

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Комик Максим Галкин продолжает гастроли в Латвии, на сей раз артист «наследил» в селе Роя.

Артист вполне однозначно сказал, что вернется в Россию после Латвии, при этом ввернул свою фантазию про неких людей, которые зачем-то будут нападать на его замок в деревне Грязь.

Их он пообещал облить горячим маслом, порадовавшись, что построил именно такой надежный дом, который сложно атаковать.

Во время своего выступления Максим Галкин картинно оборачивался по сторонам со словами: «Никто не подслушивает?» Он тряс кулаками, изображая воинственный настрой.

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