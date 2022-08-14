Оборачивался, тряс кулаками: Галкин заговорил о том, что на него могут напасть в России (видео)

Комик Максим Галкин продолжает гастроли в Латвии, на сей раз артист «наследил» в селе Роя.

Артист вполне однозначно сказал, что вернется в Россию после Латвии, при этом ввернул свою фантазию про неких людей, которые зачем-то будут нападать на его замок в деревне Грязь.

Их он пообещал облить горячим маслом, порадовавшись, что построил именно такой надежный дом, который сложно атаковать.