«Обомлеть! Мужикам всю треню сорвала?»: Валя Карнавал на беговой дорожке засняла то, что прячет под топиком

Валя Карнавал — обладательница пышных форм. На тренировку юная звездочка «ТикТока» пришла в топике в облипку и велосипедках. Встав на беговую дорожку, возлюбленная Саши Стоуна показала, что прячет под маечкой.

Для этого девушка подняла руку со смартфоном над головой, засветив нескромное декольте. Похоже, свои утренние тренировки Валя проводит бодро и с огоньком. По крайней мере, присутствующим в зале скучать не приходится.

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