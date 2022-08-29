Обняла и голову склонила на плечо: Ирина Шейк в бикини прижалась к Брэдли Куперу на пляже

Супермодель Ирина Шейк огорошила поклонников снимками с отдыха. Разумеется, в крошечном бикини. Но предметом обсуждения стала не идеальная фигура красавицы, а ее спутник. Помимо свиней, с которыми звезда подиумов купалась в океане, на отдыхе красотку сопровождал ее бывший, актер Брэдли Купер.

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Шейк на совместном фото прильнула к Куперу и склонила голову на его плечо. Звезда Голливуда позировал рядом с голым торсом.

Напомним, что Шейк и Купер расстались в 2019 году, после четырех лет отношений. У них растет дочь Лея, которой в этом году исполняется уже пять лет. Подписчики уверены, что пара вновь встречается: Шейк под фото поставила сердечко. И очень рады за звезд.