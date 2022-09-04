«Обновки выгуливает»: 73-летняя Пугачева в льняных брюках палаццо и белоснежной рубахе блеснула в гостях у четы Юдашкиных

Алла Пугачева продолжает чес по друзьям. Пока шоумен Максим Галкин гастролирует за границей, его жена активно ездит по Москве. Примадонна то в бутик модельера Игоря Гуляева заглянула, то в гости к чете Юдашкиных приехала. И не зря! Семейство познакомило Аллу Борисовну со своей внучкой.

Галина Юдашкина родила дочку Агату. На фото гордая бабушка, и по совместительству близкая подруга Примадонны, позировала с внучкой на руках. А певица примостилась рядом на лавке, любуясь мирно спящей малюткой.

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