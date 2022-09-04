«Обновки выгуливает»: 73-летняя Пугачева в льняных брюках палаццо и белоснежной рубахе блеснула в гостях у четы Юдашкиных

Алла Пугачева продолжает чес по друзьям. Пока шоумен Максим Галкин гастролирует за границей, его жена активно ездит по Москве. Примадонна то в бутик модельера Игоря Гуляева заглянула, то в гости к чете Юдашкиных приехала. И не зря! Семейство познакомило Аллу Борисовну со своей внучкой.
Галина Юдашкина родила дочку Агату. На фото гордая бабушка, и по совместительству близкая подруга Примадонны, позировала с внучкой на руках. А певица примостилась рядом на лавке, любуясь мирно спящей малюткой.
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Алла Пугачева в брюках палаццо и белой рубахе козырнула в гостях у Марины Юдашкиной. Фото: личный архив
Алла Пугачева похвасталась своим модным прикидом. Она пришла в гости к модельеру Валентину Юдашкину в остромодном льняном костюмчике, отдав предпочтение белоснежному оттенку. Примадонна козырнула сразу несколькими трендами в одном аутфите. Какими?
- Монохромность
- Брюки палаццо
- Оверсайзность
- Обувь на платформе
- Натуральные ткани
Примадонна примерила стильные сникерсы с белыми носочками. Изюминкой образа артистки стали «отутюженные» локоны с густой челкой. А вот яркий макияж Примадонна наносить не стала.
«Обновки выгуливает?», «Модница какая!», «Без Максика в гости?», «А Лизу с Гарри привезла?», «Моднючая», «Стильная!» - пишут фолловеры.