Обнимашки и подпевашки: Тодоренко показала трогательное видео с малышом за колыбельной

Регина Тодоренко стала во второй раз мамой в июле этого года, родив сына Мира в Майами. Напомним, с Владом Топаловым они уже воспитывают наследника Майкла.

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На роды в Америке Регина Тодоренко потратила около миллиона рублей, зато теперь у ребенка есть американское гражданство.

В настоящий момент Регина Тодоренко умудряется не только ухаживать за новорожденным малышом, но и писать детскую книгу и вести личный блог, радуя поклонников кадрами с ребенком.