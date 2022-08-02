Обнимашки и подпевашки: Тодоренко показала трогательное видео с малышом за колыбельной

Регина Тодоренко стала во второй раз мамой в июле этого года, родив сына Мира в Майами. Напомним, с Владом Топаловым они уже воспитывают наследника Майкла.
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На роды в Америке Регина Тодоренко потратила около миллиона рублей, зато теперь у ребенка есть американское гражданство.
В настоящий момент Регина Тодоренко умудряется не только ухаживать за новорожденным малышом, но и писать детскую книгу и вести личный блог, радуя поклонников кадрами с ребенком.
На последнем трогательном видео ведущая укачивает своего Мира с колыбельной. Тодоренко посмеялась, что ее сын вставил в песню свою мелодию «тромбона».