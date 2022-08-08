Обнародованы редкие кадры с заявлением Шатунова о Разине: «Он — пустое место, дно!»

Андрей Разин выступил в соцсетях с видеообращением, на котором в очередной раз обвиняет директора Юрия Шатунова, Аркадия Кудряшова, в причастности к смерти артиста.

Дескать, тот его замотал по концертам, наживаясь на нем, вот сердце и не выдержало. При этом сам продюсер признался к музыканту в чистой любви и преданности.

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В ответ на это Аркадий Кудряшов разместил на официальном канале Юрия Шатунова в YouTube архивное видео, на котором исполнитель «Белых роз» высказывается об Андрее Разине.