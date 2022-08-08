Обнародованы редкие кадры с заявлением Шатунова о Разине: «Он — пустое место, дно!»

Андрей Разин выступил в соцсетях с видеообращением, на котором в очередной раз обвиняет директора Юрия Шатунова, Аркадия Кудряшова, в причастности к смерти артиста.
Дескать, тот его замотал по концертам, наживаясь на нем, вот сердце и не выдержало. При этом сам продюсер признался к музыканту в чистой любви и преданности.
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В ответ на это Аркадий Кудряшов разместил на официальном канале Юрия Шатунова в YouTube архивное видео, на котором исполнитель «Белых роз» высказывается об Андрее Разине.
«Он — пустое место, дно! Кто он такой, чтобы мне что-то запрещать? Он — пустое место, потому что он — трепло», — говорит Шатунов о Разине.
Напомним, Юрий Шатунов много лет судился с Андреем Разиным за авторские права на хиты «Ласкового мая». Ставропольский суд оставил это право за музыкантом, признав документы продюсера поддельными.