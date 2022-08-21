Обнародованы доходы популярной турецкой актрисы Ханде Эрчел: долларовая миллионерша

Турецкую актрису Ханде Эрчел российский зритель знает по сериалам «Королек — птичка певчая» и «Постучись в мою дверь». В свои 28 лет она успела заработать не только на всю свою оставшуюся жизнь (вполне безбедную), но и на детей и внуков.

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На сегодня ее состояние оценивают в 5 миллионов долларов, это свыше 295 миллионов рублей. Актриса снимается в кино с 2013 года, которые и составляют ее основной доход. Кроме того, ей отлично платят за рекламу в соцсетях.

Год назад Ханде потратила заработанные гонорары на особняк стоимостью один миллион долларов (59 миллионов рублей) и на относительно недорогую машину — Audi Q5, за которую отдала 30 тысяч долларов (немного более миллиона рублей). Артистка только в начале своей популярности и не исключено, что вскоре удвоит свое состояние и пересядет за руль более дорогостоящего авто.

Источник: YouTube-канал Mood Camp.