«Обнадежила и ввела его в заблуждение»: Андрей Разин назвал виновную в смерти Юры Шатунова

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сделал заявление у себя в микроблоге. Он назвал имя человека, который, по его мнению, виновен в скоропостижной смерти Юры Шатунова. Скандальный деятель убежден: певец ушел из жизни из-за судьи Ставропольского краевого суда.

«В смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права. Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», - заявил Разин.

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Речь идет о последнем суде Разина и Шатунова, решением которого певец получи права на песни «Ласкового мая». Продюсер заявил, что он намерен обжаловать результаты процесса, а также собирается снять судью Светлану Луневу с занимаемой должности.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от инфаркта. Артисту было 48 лет.

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