Обмотанная в сеть Гузеева заворожила россиян

Российские зрители уже порядком соскучились по Ларисе Гузеевой, которая с февраля не появляется на экранах ТВ, поскольку ее шоу «Давай поженимся!» отправлено на каникулы.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

А потому публика еще более пристально стала следить за соцсетями ведущей, а также каналами, которые пишут о ней. Именно из них стало известно, что звезда успела отдохнуть в Болгарии, где у нее есть в собственности дом, а сейчас вернулась на родину.

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в своем Telegram-канале «Руся расскажет!» опубликовал обложку старого журнала «Советский экран» за 1986 год. На ней Лариса Гузеева предстает в шарфе-сети с загадочным выражением лица. Публика была очарована, написав множество комплиментов своей любимице в комментариях!