Обманул на полмиллиона: дочь Лепса попалась на хитрость афериста

В настоящее время Инга написала заявление в полицию.
Григорий Лепс с дочкой Ингой.

Григорий Лепс с дочкой Ингой. Фото: Михаил Фролов/ КП

37-летняя Инга Лепсверидзе, дочь музыканта Григория Лепса, стала жертвой мебельщика-афериста.

Год назад она по рекомендации знакомых заказала кухню для своей квартиры в центре Москвы. Бизнесмен взял у нее задаток в размере 500 тысяч рублей и испарился.

Фактически мошенник перестал отвечать на ее звонки, а когда ей все-таки удавалось поговорить с ним, заверял, что заказ вот-вот должен приехать из Германии.

После года уговоров выполнить обещание или вернуть деньги, терпение Инги лопнуло, она отправилась в полицию и написала на афериста заявление, сообщает КП.

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