Обманул на полмиллиона: дочь Лепса попалась на хитрость афериста

Год назад она по рекомендации знакомых заказала кухню для своей квартиры в центре Москвы. Бизнесмен взял у нее задаток в размере 500 тысяч рублей и испарился.

Фактически мошенник перестал отвечать на ее звонки, а когда ей все-таки удавалось поговорить с ним, заверял, что заказ вот-вот должен приехать из Германии.

После года уговоров выполнить обещание или вернуть деньги, терпение Инги лопнуло, она отправилась в полицию и написала на афериста заявление, сообщает КП.