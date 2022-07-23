Обман королевской семьи: скандальное интервью принцессы Дианы вспомнили через много лет

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в 1997-м. За два года до этого ВВС выдал в эфир ее интервью с журналистом Мартином Баширом, которое, как выяснилось, он получил при помощи провокации. Редакция BBC формально признала себя виновной в обмане королевской семьи, но теперь может вновь оказаться в центре скандала.

Тогда, в 1995-м, Мартин Башир подделал документы и буквально заставил Диану поверить в то, что у принца Чарльза был роман с няней Уильяма и Гарри. Якобы наследник престола даже оплатил своей любовнице прерывание беременности. Узнав об этом, принцесса Уэльская решилась на то самое интервью, в котором высказалась в адрес Чарльза.