«Обливали кипятком тех, кто лез по балконам»: как солисты «Ласкового мая» спасались бегством от бандитов

Так, солист коллектива Андрей Гуров рассказывал о неприятном инциденте, случившемся в столице Узбекистана.

«Был случай в Ташкенте, когда рэкет хотел у нас отобрать все деньги. Концертов было много. Доходило до того, что мы обливали кипятком тех, кто к нам лез по балконам. Потом мы скрывались через черный ход. Выбегали из гостиницы и ехали в аэропорт дворами. В аэропорту не проходили регистрацию. Нас садили в самолет, и мы улетали», — рассказывал певец.

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Напомним, что группа «Ласковый май» была неимоверно популярна в СССР. В какое-то время по стране одновременно гастролировало 67 музыкальных коллективов.