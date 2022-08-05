Облезлый линолеум, мебель-развалюха: Утяшева без тени стеснения показала, в какой нищете жила когда-то

О гонорарах Ляйсан Утяшевой и ее мужа Павла Воли ходят легенды. Однако родственники знаменитости вовсе не блещут достатком.
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Ляйсан Утяшева показала публике в личном блоге, в какой обстановке живут до сих пор ее дедушка и бабушка Раевка в Альшеевском районе Башкирии. До 4 лет звезда тоже жила здесь с мамой, а потом переехала в Волгоград.
Утяшева устроила фолловерам рум-тур, без стеснения показывая облезлый и заклеенный скотчем линолеум, старую мебель и технику.