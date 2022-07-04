Облегающее розовое, бант и открытое плечо: Яна Кошкина показала, как выглядит в роли «хорошей девочки»

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина покорила публику своими ролями роковых красоток, одевающихся легкомысленно. Амплуа профурсетки закрепилось за ней настолько, что многие подписчики не представляют ее в каких-то других ролях. Но на сей раз актриса решила показать себя в ином образе.

«Судя по комментариям под предыдущим постом, многие хотят меня видеть в роли «хорошей девочки». Ну что ж, все для вас!» — подписала снимок красотка.

По мнению Кошкиной, хорошая девочка наряжается в розовое с бантами, оголяет плечи. Поэтому она выбрала облегающий фигуру комбинезон на одно плечо, декорированный пышным бантом, и блеснула точеным загорелым плечиком перед камерой.