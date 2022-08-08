Обладает большой властью над мужчинами: почему Эмин вернулся к Алене Гавриловой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов объявил о воссоединении с бывшей женой Аленой Гавриловой.

Блогер Лена Миро высказалась по этому поводу в своем ЖЖ, она уверена, что модель – действительно достойная женщина и в своей внутренней силе может превзойти и Елену Блиновскую, и всех остальных марафонщиц, которые учат прокачивать женскую энергию и притягивать мужчин.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Гаврилова влюбила в себя богатого джентльмена Тарико, родила от него сына. Будучи в статусе «женщина с ребенком», в возрасте за 30 вышла замуж за Эмина Агаларова.