Обладает большой властью над мужчинами: почему Эмин вернулся к Алене Гавриловой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов объявил о воссоединении с бывшей женой Аленой Гавриловой.
Блогер Лена Миро высказалась по этому поводу в своем ЖЖ, она уверена, что модель – действительно достойная женщина и в своей внутренней силе может превзойти и Елену Блиновскую, и всех остальных марафонщиц, которые учат прокачивать женскую энергию и притягивать мужчин.
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«Гаврилова влюбила в себя богатого джентльмена Тарико, родила от него сына. Будучи в статусе «женщина с ребенком», в возрасте за 30 вышла замуж за Эмина Агаларова.
Старший Агаларов не сильно-таки Аленушку жаловал и жалует, но она так полюбилась младшему, что тот пошел против воли отца. (…) Вот что значит сила женщины, которой Гаврилова обладает в полной мере. Тихо. Скромно. Не ведя никаких марафонов и не трубя в соцсетях о том, какая она вся из себя богиня и женщина в режиме 24/7», - написала Миро.
Она назвала Гаврилову женщиной, которая «обладает властью над мужчинами». И посоветовала ей не рассказывать никому, как она все-таки притягивает к себе сильную половину человечества.