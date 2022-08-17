«Обиды не существует»: Кушанашвили ответил Фадееву, который встал на защиту певца Shaman

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» ответил продюсеру Максиму Фадееву, который встал на защиту Shaman.
«Максиму Фадееву я скажу, как раньше говорил вставшему в позу по непонятной причине Лене Агутину. Я слишком занят выяснением, для чего я существую в мире, чтобы я обижался. Слишком коротка жизнь. Мне уже 520 лет».
Как отметил Кушанашвили, он редко видел таких музыкальных взрывов, которые произвел Ярослав Дронов. «Мне много лет, чтобы я обижался. Ну и формулировка «Художника может обидеть каждый» тоже не про меня. Потому что я дзен-буддист. Обиды не существует. Пожелаем Ярославу Дронову успехов», — заявил Отар Кушанашвили.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Кушанашвили назвал Shaman странным человеком, который орет: «Я — русский!» В то же время он отмечал, что музыкант не лишен божьей искры.