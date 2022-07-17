«Обидно за его отца»: друг внебрачного сына Александра Абдулова пролил свет на загадочную историю

В том же выпуске «Пусть говорят» были озвучены результаты ДНК-теста. Они подтвердили, что Коваль не имеет никакого отношения к актеру Александру Абдулову. Не является сыном известного артиста и второй претендент на родство с Абдуловым Сергей Шиподько.

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