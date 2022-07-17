«Обидно за его отца»: друг внебрачного сына Александра Абдулова пролил свет на загадочную историю

Выяснились пикантные подробности о мужчине, называвшем себя наследником известного артиста Александра Абдулова.
Александр Абдулов

Александр Абдулов. Фото: Global Look Press

Стали известны некрасивые подробности об одном из двух мужчин, заявивших о своем родстве с известным артистом Александром Абдуловым.

Выяснилось, что 35-летний Александр Коваль вырос в полной семье, у него есть и мать, и отец. Друг Коваля пришел на шоу Первого канала «Пусть говорят» с разоблачительной речью. Денис Рыбарев признался, что ему обидно за отца Александра Коваля.

«Александра и его семью знаю с детства. Мой отец был на свадьбе его родителей свидетелем. В 1987 году родился Саша, брат Илья — в 1994 году появился. Когда я услышал все это, мне обидно было за его отца — дядю Витю. За сколько можно продать родного отца ради пиара какого-то?» — возмущался Рыбарев.

Александр Коваль. Фото: соцсети

В том же выпуске «Пусть говорят» были озвучены результаты ДНК-теста. Они подтвердили, что Коваль не имеет никакого отношения к актеру Александру Абдулову. Не является сыном известного артиста и второй претендент на родство с Абдуловым Сергей Шиподько.

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Напомним, у Александра Абдулова есть единственный ребенок. Это дочка Евгения, которой сейчас пятнадцать лет. Она родилась незадолго до его смерти. Когда Абдулова не стало, его дочери было всего девять месяцев.

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