Обет безбрачия не давала: вдова Хворостовского закрутила роман с британским журналистом

52-летняя Флоранс Хворостовская строит любовь с 48-летним британским журналистом Джорджем Кларком. Судя по всему, она уже смирилась со смертью отца своих детей, хотя еще в прошлом году оплакивала утрату.

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Звезды мировой оперы не стало в 2017 году в Лондоне, перед этим он боролся с раком мозга. У него остались жена Флоранс и двое детей — Максим и Нина. Сейчас наследникам уже 19 и 15 лет соответственно, выросли. Поэтому, видимо, мама и занялась личной жизнью.

Новой любовью вдовы Хворостовского стал популярный британский телеведущий Джордж Кларк, звезда шоу Amazing Spaces («Удивительные пространства»), сообщает «Комсомольская правда». С ним Флоранс была застукана папарацци на отдыхе на Ибице.