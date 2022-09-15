Обеспечил будущее: Петросян купил двухлетнему сыну недвижимость за границей

Минувшим летом Татьяна Брухунова и Евгений Петросян много времени провели в Турции. По неподтвержденным данным, курорт так понравился юмористу и его 33-летней жене, что они даже приобрели там недвижимость.
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Как сообщил портал PROZVEZD со ссылкой на Telegram-канал «Не Малахов», Евгений Ваганович купил дом в элитном коттеджном поселке около Бодрума. Особняк 76-летний артист записал на своего двухлетнего сына Вагана.
Напомним, Петросян прожил в браке с Еленой Степаненко 29 лет. В 2018 году юморист развелся. Вскоре после этого он взял в жены свою помощницу Татьяну Брухунову. В 2020-м году молодая супруга подарила комику сына.
Многие поклонники отмечают, что в новых отношениях Евгений Ваганович стал выглядеть очень счастливым и заметно помолодел.