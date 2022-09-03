«Обеспеченнее артистов «Ласкового мая» во главе с Разиным не было»: Лолита – о группе

По словам Лолиты, ни один артист, который работал к тому времени долго на сцене, включая Аллу Пугачеву, Иосифа Кобзона и Софию Ротару не мог сравниться с заработками молодых звезд. «Думаю, что никто рядом по деньгам не лежал. Это были самые большие деньги», - заявила Лолита.

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Добавим, что «Ласковый май» во времена СССР был невероятно популярен. Юрий Шатунов и другие солисты купались в роскоши и лучах славы.