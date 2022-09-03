«Обеспеченнее артистов «Ласкового мая» во главе с Разиным не было»: Лолита – о группе

Певица Лолита Милявская в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов «Лекарство для страны» рассказала о музыкальной команде.
«В Одесской филармонии у меня была ставка с учетом высшего образования – шесть рублей. Плюс надбавка. Итог - восемь рублей. Я думаю, что на тот момент обеспеченнее артистов «Ласкового мая» во главе с Разиным не было».
По словам Лолиты, ни один артист, который работал к тому времени долго на сцене, включая Аллу Пугачеву, Иосифа Кобзона и Софию Ротару не мог сравниться с заработками молодых звезд. «Думаю, что никто рядом по деньгам не лежал. Это были самые большие деньги», - заявила Лолита.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Добавим, что «Ласковый май» во времена СССР был невероятно популярен. Юрий Шатунов и другие солисты купались в роскоши и лучах славы.