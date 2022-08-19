«Обещаю, что не подведу!»: Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом за 1,5 млн евро

Отдав семь лет ФК «Зенит», нападающий Артем Дзюба в мае 2022-го покинул клуб. И накануне подтвердил, что подписал контракт на один сезон с турецким клубом «Адана Демирспор». На поле форвард будет выходить под номером 24.

«Спасибо руководству клуба и президенту за доверие. Спасибо всем, кто помогал и верил. Спасибо семье и близким, что всегда со мной. Обещаю, что не подведу!» — написал футболист у себя в микроблоге.

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Экс-капитан сборной России в новом клубе получит за год 1,5 млн евро, пишет Sports.ru. Это более чем в два раза ниже, чем в «Зените» — еще в 2020 году он получал 4,2 млн евро.