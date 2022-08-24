«Обещай жить»: какое послание оставила своей маме найденная мертвой Анастасия Кочервей из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», ныне покойная Анастасия Кочервей, трогательно любила и опекала свою маму.

Она помогала ей бороться с тяжелой болезнью, оплатила дорогостоящую операцию. Настя Кочервей поддерживала маму после тяжелого развода с отцом. Папа Насти не так давно оставил ее маму.

Некоторое время назад Настя Кочервей публично поздравляла маму в микроблоге с днем рождения, посвятив ей пронзительное стихотворение и видео, на котором предстала вместе с близким человеком.