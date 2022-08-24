«Обещай жить»: какое послание оставила своей маме найденная мертвой Анастасия Кочервей из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2», ныне покойная Анастасия Кочервей, трогательно любила и опекала свою маму.
Она помогала ей бороться с тяжелой болезнью, оплатила дорогостоящую операцию. Настя Кочервей поддерживала маму после тяжелого развода с отцом. Папа Насти не так давно оставил ее маму.
Некоторое время назад Настя Кочервей публично поздравляла маму в микроблоге с днем рождения, посвятив ей пронзительное стихотворение и видео, на котором предстала вместе с близким человеком.
«С днем рождения, мама! Обещай жить», — написала Настя Кочервей.
«Любите маму, пока она смеется... И теплотой горят ее глаза...
На свете нет нежнее твоих уставших рук:
Они меня хранили от боли и разлук.
Теперь и я взрослее, но ты меня опять
Обнимешь и начнешь мне песню напевать.
И стану я ребенком, как в те еще года,
Когда журчала чистая еще в реке вода.
В подарок за любовь я брошу жизнь к твоим ногам», — такие строки посвятила Настя Кочервей маме.
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Напомним, тело Насти Кочервей было найдено в одном каналов Санкт-Петербурга — города, куда она не так давно переехала из-за угроз некоего мужчины. Сейчас в причинах гибели 28-летней Насти Кочервей разбираются следователи.