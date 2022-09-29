Обещавший вернуться в Россию Семен Слепаков отправляется на гастрольный «чес» по Израилю

Билеты на концерт известного юмориста и автора песен Семен Слепакова стоят от трех тысяч рублей.
Семен Слепаков

Семен Слепаков. Фото: Global Look Press

Популярный в России шоумен Семен Слепаков покинул страну еще в марте этого года, уехав в Израиль. Звезда Comedy Club обещал в скором времени вернуться. Но судя по всему, планы Семена Слепакова изменились. 

Как стало известно, в ближайшее время у Семена Слепакова начнутся гастроли по Израилю. Вероятно, у шоумена закончились деньги, и после паузы в полгода, он решил вернуться на сцену.

Семен Слепаков в конце сентября - начале октября даст концерты в четырех городах Израиля. Цены на билеты на его выступления варьируются от трех до семи тысяч рублей.

Стоит отметить, что в России Семен Слепаков считался одним из самых высокооплачиваемых юмористов. За выступление на корпоративе он запрашивал от 30 тысяч евро.

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Напомним, Семен Слепаков не раз говорил, что считает себя евреем по национальности и любит бывать в Израиле. Живя в Москве, он всегда посещал мероприятия, посвященные еврейским праздникам.

По материалам kp.ru.

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