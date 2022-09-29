Обещавший вернуться в Россию Семен Слепаков отправляется на гастрольный «чес» по Израилю

Популярный в России шоумен Семен Слепаков покинул страну еще в марте этого года, уехав в Израиль. Звезда Comedy Club обещал в скором времени вернуться. Но судя по всему, планы Семена Слепакова изменились.

Как стало известно, в ближайшее время у Семена Слепакова начнутся гастроли по Израилю. Вероятно, у шоумена закончились деньги, и после паузы в полгода, он решил вернуться на сцену.

Семен Слепаков в конце сентября - начале октября даст концерты в четырех городах Израиля. Цены на билеты на его выступления варьируются от трех до семи тысяч рублей.

Стоит отметить, что в России Семен Слепаков считался одним из самых высокооплачиваемых юмористов. За выступление на корпоративе он запрашивал от 30 тысяч евро.