«Обещал много, ничего реализовано не было»: Соколов — о работе с Захаровым

По словам Соколова, спустя время он может об этом говорить, потому что расплатился за простой «годами своей жизни». При этом актер заметил, что все люди разные. Кто-то впадает в депрессию. Он же закончил высшие режиссерские курсы, получил еще одно образование и стал снимать кино, сообщает «СтарХит».

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Ранее Андрей Соколов не раз говорил в беседах с журналистами, что у него в «Ленкоме» нет перспектив. Однако он по-прежнему служит в театре.