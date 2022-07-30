«Обе выглядят нелепо и жалко»: Миро сравнила Долину и Бузову

Лена Миро «прошлась» по образам Ларисы Долиной и Ольги Бузовой. Блогерша раскритиковала артисток, которые недавно блистали на просторах Сети в откровенных нарядах с анималистичными принтами.

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«Что Буратино гОленька, что корявая старушка Долина — обе выглядят откровенно нелепо и, на мой взгляд, жалко», — высказалась Лена на сайте lena-miro.ru.

Еще больше чем сами аутфиты звезд Миро удивило отношение к ним Яны Поплавской. Актриса язвительно раскритиковала обтягивающий комбинезон Бузовой, зато пришла в восторг от похожего одеяния Долиной.

«У Поплавской в башке забронзовевшие установки, согласно которым все, что делает Бузова, — пошло и плохо, а все, что делает Долина, — талантливо и достойно», — подытожила блогерша.