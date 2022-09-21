Оба в белом: Аллу Пугачеву засняли растерянной и вцепившейся в руку Максима Галкина*

Поклонники Аллы Пугачевой сейчас заняты изучением совместного снимка Примадонны и ее мужа, который появился в соцсети в фанатском аккаунте, посвященном Алле Борисовне.

В кадре Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* запечатлены вдвоем на выходе из какого-то учреждения.

У Аллы Пугачевой при этом довольно растерянный и даже слегка растерянный вид. Она держится за руку Максима Галкина*.

Оба супруга облачены в белые одежды. Вероятно, все происходит летом.