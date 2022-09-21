Оба в белом: Аллу Пугачеву засняли растерянной и вцепившейся в руку Максима Галкина*

Поклонники Аллы Пугачевой сейчас заняты изучением совместного снимка Примадонны и ее мужа, который появился в соцсети в фанатском аккаунте, посвященном Алле Борисовне.
В кадре Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* запечатлены вдвоем на выходе из какого-то учреждения.
У Аллы Пугачевой при этом довольно растерянный и даже слегка растерянный вид. Она держится за руку Максима Галкина*.
Оба супруга облачены в белые одежды. Вероятно, все происходит летом.
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети
Поклонники сходятся во мнении, что этот кадр, скорее всего, архивный. Ведь Алла Пугачева уже больше трех недель находится в России, а Максим Галкин* - за границей. Когда воссоединится пара, пока неизвестно.
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Напомним, на днях Алла Пугачева публично попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.