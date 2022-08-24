«Об изменах мужу речи не шло»: Соседов поправил Шахназарова в истории с «Бурановской бабушкой»

Как отметил Соседов, пенсионерка отправила мошеннику порядка ста тысяч рублей. «Он обещал ей все вернуть. Затем опять попросил у нее денег. Три раза она ему посылала. Деньги он, конечно, не вернул. Оказался мошенником. Она попалась на эту удочку. Это такая схема развода. Она отправляла деньги со своей карты, а потом начала это делать еще и с карты супруга. Ни о каких изменах мужу речи не шло», - заметил Соседов.

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Ранее Шахназаров заявил: «Мне журналисты написали: «Одна из «Бурановских бабушек» угодила в неприятную историю. На шоу Сергея Соседова ее супруг Иван узнал о многочисленных изменах жены». Как отмечал журналист, он не следит за «Бурановскими бабушками». У него другие предпочтения.