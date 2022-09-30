«Об этом кричу с самого начала!»: Кучера обрадовался, что его призыв мобилизовать силовиков услышан

Оскар Кучера недавно осознал, что несмотря на наличие пятерых детей он тоже попадает под мобилизацию, дело в том, что трое из его наследников считаются уже взрослыми.

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В своем телеграме артист заметил, что, если его призовут, он пойдет, хоть и «со страхом».

Теперь же Кучера поддержал президента Чечни Рамзана Кадырова и бизнесмена Евгения Пригожина, которые высказались, что в первую очередь мобилизовать должны людей опытных. В частности, охранников, силовиков и вчерашних контрактников. Особенно тех, кто ушел со службы после февральских событий.

«Вот об этом я кричу с самого начала мобилизации!» - сказал Кучера в своем телеграме.