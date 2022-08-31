О вернувшемся в Россию Меладзе — Пригожин: «Хотели купить. Не срослось»

Народный артист Эдгард Запашный заявил, что всех сбежавших из России артистов ждет нелегкая участь за границей. Дескать, теперь они смогут выступать в залах максимум по 1000 человек, стадионы им больше не светят.

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Иосиф Пригожин согласен с дрессировщиком. Продюсер убежден, что российских артистов вскоре ждет сильное разочарование от жизни на рубежом. Уже сейчас многие возвращаются обратно придумывая странные отговорки. К примеру, Валерий Меладзе после скандальных заявлений теперь утверждает, что это было шуткой и даже выступил в одном из ночных клубов в России.

«Их печенюшкой хотели купить. Но не срослось. Печенюшка не зашла, слишком приторная. А у нас хоть она и не такая сладкая, но зато правильная», — рассказал Пригожин «Пятому каналу».