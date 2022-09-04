О пустой жизни Бузовой – Боня: «К 40 годам надо или котенка, или ребенка»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, наблюдая за Ольгой Бузовой в социальных сетях, заметила, что звезда стала слишком часто выкладывать пикантные фото.

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Светская львица считает, что это говорит о непростом периоде жизни ведущей.

«Оле уже нужно думать о создании семьи. У нее был муж, который хотел детей, а она в тот момент не хотела и сделала свой выбор. Но сейчас, к 40 годам, уже надо бы или котенка, или ребенка, как говорит моя мама», - прокомментировала Виктория Боня.

Она убеждена, что женщина не может быть по-настоящему счастливой без наследников. И очень важно Ольге Бузовой не упустить этого момента.

Источник: «СтарХит».