О последних минутах жизни Сунгоркина рассказал очевидец: «Ничто не предвещало. Начал задыхаться»

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался от инсульта во время экспедиции в Приморском крае.
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Как рассказал его заместитель Леонид Захаров, который в это время находился рядом, Владимир Сунгоркин до последнего мгновения выглядел бодрым и здоровым. То, что у него начнется приступ, невозможно было догадаться. «Это было абсолютно внезапно, не предвещало ничего», — заверил он.
Участник экспедиции поведал, что они двигались в сторону Хабаровска, откуда уже вечером планировали стартовать в Москву на самолете.
«Владимир Николаевич сказал: «Давайте, ребята, где-нибудь найдем красивое местечко, пообедаем». Минуты через три Владимир Николаевич начал задыхаться. Мы вынесли его на свежий воздух, стали делать массаж сердца, искусственное дыхание, но ничего не помогло», — рассказал Леонид Захаров.
Владимир Сунгоркин. Фото: Евгения Гусева / КП