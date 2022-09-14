О последних минутах жизни Сунгоркина рассказал очевидец: «Ничто не предвещало. Начал задыхаться»

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался от инсульта во время экспедиции в Приморском крае.

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Как рассказал его заместитель Леонид Захаров, который в это время находился рядом, Владимир Сунгоркин до последнего мгновения выглядел бодрым и здоровым. То, что у него начнется приступ, невозможно было догадаться. «Это было абсолютно внезапно, не предвещало ничего», — заверил он.

Участник экспедиции поведал, что они двигались в сторону Хабаровска, откуда уже вечером планировали стартовать в Москву на самолете.