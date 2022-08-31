«О покойниках плохо не говорят»: депутат Госдумы высказался о смерти Горбачева

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в Москве после продолжительной болезни. Ему был 91 год. О смерти политика высказался депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Вообще у нас старая православная традиция – о покойниках плохо не говорят. Что касается памяти, то мы разгребаем до сих пор. И не случайно, наверное, символично, в этом году мы отмечаем 100-летие Советского Союза. Он был порушен личностями – Кравчуком, Шушкевичем и Горбачевым.

Шушкевич умер 3 мая 2022 года, 10 мая 2022 года умер Кравчук. И 30 августа 2022 года умер Горбачев. Наверное, в символизме этих дат можно сконцентрировать общие слова и ощущения, которые на себе многие испытывали. Символизм дат говорит о многом», – цитирует Ющенко «Абзац».