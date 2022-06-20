«О, господи! Думала, Маша подстриглась!»: как выглядит худая и красивая мама Горбань

Поклонники актрисы Марии Горбань оторопели, когда увидели ее маму Ларису Зиброву. Знаменитость запечатлела родительницу возле своего дома в окружении внуков — сына Нила и дочки Стефании.

Многие фолловеры заметили, что родительница артистки невероятно похожа на нее, только со стрижкой, но тоже стройна и хороша собой.

«О, господи! Думала, Маша подстриглась!», «А я решила, что это Маша ненакрашенная», «Одно лицо!», «Невероятная мама! Такая молодая и красивая! Очень похожа на вас, Маша», — написали фолловеры под обнародованным видео в соцсетях.

Напомним, Мария Горбань родилась в 1986 году в Ярославле. Свою профессию она выбрала благодаря родителям, которые всю жизнь проработали в театре.

Папа звезды «Кухни», Александр Горбань, был актером, а затем режиссером в Драматическом театре им. Ф. Волкова, мать Лариса Зиброва — актрисой Ярославского ТЮЗа. Когда Марии было шесть лет, ее семья переехала в Москву.