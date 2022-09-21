«О чем бы ни каркнула ворона»: Соседов «пропесочил» сидящую в сельской глуши Пугачеву за громкие слова

Алла Пугачева потребовала зачислить ее в ряды иноагентов вслед за мужем шоуменом Максимом Галкиным*. Хотя ранее Примадонна старалась держаться в стороне от провокационной темы. Даже свой полугодовой отдых за границей певица объясняла тем, что страну покинула исключительно ради того, чтобы подтянуть здоровье.

Такую активность Аллы Борисовны в соцсетях прокомментировал Сергей Соседов. Музыкальный критик дал понять, что Примадонна просто не могла смолчать, когда «приперло».

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«Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена. А если бы она этого не написала, то что бы изменилось? О чем бы ни каркнула ворона в басне «Ворона и лисица», ничего бы не поменялось», — отметил Сергей Соседов в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента