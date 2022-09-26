О чем говорили? Бывшая жена Валерия Меладзе сама пригласила его тайную пассию на встречу

Валерий Меладзе ушел от жены Ирины к экс-солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Певица подарила ему троих детей: сыновей Константина и Луку, а также дочку Агату. Разрыв с мужем стал для Ирины непростым испытанием, ей и по сей день тяжело вспоминать о том, как она узнала о новой пассии в жизни ее теперь уже бывшего мужа.

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Ирина долгое время пыталась вывести отца своих дочерей на разговор. Однако певец все время находил отговорки, ссылаясь на занятость и усталость.

При этом однажды жене все-таки удалось вытянуть из музыканта праву, хотя никаких имен Валерий Меладзе называть не стал. Справившись со своими эмоциями, Ирина созвонилась с приятельницей, которая подсказала ей имя той, которая, по ее мнению, могла вскружить голову артисту. Поняв, что она знает свою соперницу, Ирина решилась поговорить с ней тет-а-тат.

«Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно делать это звонок. Мне хотелось сесть и посмотреть ей в глаза. Мне хотелось понять, с кем я имею дело», - отметила Ирина Меладзе.

По материалам программы «Судьба человека»