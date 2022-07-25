Нюша впервые показала, как изуродовалось ее тело из-за вторых родов в 31 год

Певица Нюша впервые показала изменения в своем теле, которые произошли с ней после вторых родов.

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Напомним, 31-летняя артистка родила сына в декабре прошлого года. Дочь у нее появилась на свет от Игоря Сивова в ноябре 2018-го.

Звезда запечатлела свой живот, который оказался весь в растяжках и пятнах. Нюша призналась, что ее кожа не вынесла слишком большой нагрузки.

Теперь публика поняла, почему их кумир, которая всегда любила бикини, в последние месяцы если и появляется в соцсетях на фото в купальниках, то максимально закрытых.