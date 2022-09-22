Нюша в «голом» платье не скрыла «прежнюю химию» к Егору Криду на публике

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит свою профессию. Но если в юности певица максимально много гастролировала, то теперь она предпочитает большую часть времени посвящать семье и путешествиям.
Артистка в прошлом году стала мамой во второй раз. Она растит сына Саффрона, а также четырехлетнюю дочку Серафиму-Симбу.
Недавно Нюша вернулась в Москву. Она дала интервью, в котором призналась, что пережила в прошлом году измену. При этом певица дала понять, что неверный муж был прощен. Однако теперь она все чаще проводит время с Егором Кридом. Недавно они вместе отметились на репетиции.
21 сентября Крид дал большой концерт, на котором спел с Михаилом Шуфутинским. На сцену с ним вышла и Нюша, которая выбрала крайне смелый образ. Она блеснула фигурой в прозрачном нюдовом платье с эффектом мерцания. Егор брал ее за руку с нежностью и обнимал. За их выступлением наблюдали 16 тысяч человек.
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Поклонники осыпали их комплиментами. Многие заметили, что бывшие влюбленные демонстрируют теплые отношения.
«Нюша цветет и пахнет с Егором, когда он рядом», «Она вся светится рядом с Егором», «Прежняя химия видна», «Правильно, что пусть муж-изменщик смотрит теперь», — стали писать пользователи Сети.