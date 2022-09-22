Нюша в «голом» платье не скрыла «прежнюю химию» к Егору Криду на публике

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит свою профессию. Но если в юности певица максимально много гастролировала, то теперь она предпочитает большую часть времени посвящать семье и путешествиям.

Артистка в прошлом году стала мамой во второй раз. Она растит сына Саффрона, а также четырехлетнюю дочку Серафиму-Симбу.