Нюша похвасталась своей необыкновенной фигурой спустя восемь месяцев после родов

Напомним, что в декабре прошлого года Нюша стала во второй раз мамой. Певица родила сына от бизнесмена Игоря Сивова.

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В июле нынешнего года Нюша раскрыла имя сына. Ребенка они с мужем назвали Саффрон.