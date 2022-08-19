Нюша похвасталась своей необыкновенной фигурой спустя восемь месяцев после родов

Певица Нюша во «ВКонтакте» показала свое прекрасное тело спустя восемь месяцев после родов. Надо заметить, что звезда в великолепной форме и у нее нет ни грамма лишнего веса.
«Восемь месяцев после родов. Новый уровень чувствования тела. Новый уровень восприятия мира. Праздную».
Напомним, что в декабре прошлого года Нюша стала во второй раз мамой. Певица родила сына от бизнесмена Игоря Сивова.
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В июле нынешнего года Нюша раскрыла имя сына. Ребенка они с мужем назвали Саффрон.