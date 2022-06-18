«Нью-йоркской квартиры больше нет»: отвернувшаяся от России Нетребко лишилась недвижимости на Манхэттене

Оперная певица Анна Нетребко похвасталась интерьерами своей роскошной квартиры в центре столицы Австрии. В Вене она обосновалась давно, когда получила в 2006 году австрийское гражданство.

Поклонники поразились изяществом и богатством интерьеров жилища. Кто-то из поклонников написал: «Обе квартиры, и нью-йоркская и венская, шикарны. Мне лично нравится интерьер в нью-йоркской квартире. Он яркий, пестрый и местами прикольный».

Нью-йоркская квартира, о которой зашла речь, у Нетребко была на 32-м этаже. Она находилась на Манхэттене и имела вид на Гудзон. Площадь составляла 171 квадратный метр – она объединила два помещения. И Нетребко призналась, что уже не является хозяйкой этого роскошества.

«Нью-йоркской квартиры больше нет…» - объявила звезда.

Что именно произошло с недвижимостью за океаном, она не стала уточнять. Продать ее она вряд ли смогла, поскольку ранее рассказывала, что приобрела заветные квадраты в ипотеку длительностью 30 лет.