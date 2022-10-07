«Нужно жить дальше»: Миро пожалела убитую горем вдову Грачевского

На днях Екатерина Белоцерковская призналась, что до сих пор не оправилась от смерти Бориса Грачесвского. Из-за тоски по покойному мужу у вдовы начались серьезные проблемы со сном.
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Актриса сообщила, что спит всего по несколько часов в сутки, на фоне чего плохо себя чувствует.
Лена Миро пожалела убитую горем вдову, которая заверила, что больше никогда не выйдет замуж. Блогерша посоветовала Екатерине жить дальше.
«Когда слышишь такое, так и вспоминаются хорошие книги, где герои жили-жили и померли в один день. Но так бывает только в романах. На деле, особенно когда есть разница в возрасте, кто-то умирает, а кому-то нужно жить дальше», — написала Миро на сайте lena-miro.ru.
Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. Причиной смерти художественного руководителя «Ералаша» стали осложнения от коронавирусной инфекции. Ему был 71 год.