«Нужно жить дальше»: Миро пожалела убитую горем вдову Грачевского

На днях Екатерина Белоцерковская призналась, что до сих пор не оправилась от смерти Бориса Грачесвского. Из-за тоски по покойному мужу у вдовы начались серьезные проблемы со сном.

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Актриса сообщила, что спит всего по несколько часов в сутки, на фоне чего плохо себя чувствует.

Лена Миро пожалела убитую горем вдову, которая заверила, что больше никогда не выйдет замуж. Блогерша посоветовала Екатерине жить дальше.