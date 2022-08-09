«Нужно вернуться и выгнать»: план захвата шоу Цискаридзе Галкиным разработал известный шоумен

Шоумен Стас Барецкий считает, что Максим Галкин должен вернуться в Россию только ради того, чтобы заменить Николая Цискаридзе в программе «Сегодня вечером». Напомним, ранее рулевым проекта был как раз муж Аллы Пугачевой.
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Барецкий убежден, что Цискаридзе не подходит на роль ведущего, поскольку он профи в танце. А не журналистике. Да и Галкину народ обрадуется.
«Скучнее ведущего, чем Цискаридзе, я не видел. Он же – не ведущий, он – танцор. Боится камеры, сидит, переживает. Гости за него делают всю программу! Поэтому Макс должен обязательно вернуться», - рассудил Барецкий.
Источник: Prozvezd.